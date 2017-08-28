  • 28 AĞUSTOS 2017, PAZARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 29º
Az Bulutlu
Az Bulutlu
  • DOLAR 3.451
    EURO 4.123
  • BIST 110075.29
    ALTIN 143.979
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Borsa yeni haftaya nasıl başladı?

Borsa yeni haftaya nasıl başladı?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,38 yükselişle 110.175,25 puandan başladı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Borsa yeni haftaya nasıl başladı?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,38 yükselişle 110.175,25 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi 420,10 puan artarken, bankacılık endeksi yüzde 0,40, holding endeksi yüzde 0,07 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,13 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 0,05 ile spor oldu.

Cuma günü analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 110.000 puanın üzerini test eden BIST 100 endeksi, bu seviyede etkisini artıran kar satışlarıyla kazançlarının bir kısmını geri verse de günü önceki kapanışa göre yüzde 0,55 değer kazancıyla 109.755,14 puandan tamamladı.

Analistler, bugün ABD'de toptan eşya stokları ve Dallas Fed imalat sanayi aktivite endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, BIST 100 endeksinin tarihi zirvesi olan 110.320 seviyesinin direnç, 107.500 seviyesinin destek konumuna geldiğini ifade etti.

Etiketler: borsa istanbul, bıst, borsa güne nasıl başladı
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

EKONOMİ HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER