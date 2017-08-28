Borsa yeni haftaya nasıl başladı?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,38 yükselişle 110.175,25 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi 420,10 puan artarken, bankacılık endeksi yüzde 0,40, holding endeksi yüzde 0,07 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,13 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 0,05 ile spor oldu.

Cuma günü analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 110.000 puanın üzerini test eden BIST 100 endeksi, bu seviyede etkisini artıran kar satışlarıyla kazançlarının bir kısmını geri verse de günü önceki kapanışa göre yüzde 0,55 değer kazancıyla 109.755,14 puandan tamamladı.

Analistler, bugün ABD'de toptan eşya stokları ve Dallas Fed imalat sanayi aktivite endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, BIST 100 endeksinin tarihi zirvesi olan 110.320 seviyesinin direnç, 107.500 seviyesinin destek konumuna geldiğini ifade etti.