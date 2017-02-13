Borsa yeni haftaya nasıl başladı?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,30 yükselişle 87.731,52 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi 258,19 puan artarken, bankacılık endeksi yüzde 0,39, holding endeksi yüzde 0,07 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran 1,41 ile inşaat, en çok gerileyen ise yüzde 0,50 ile iletişim oldu.

Cuma gününe yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, 89.370,08 puana kadar çıkmasının ardından özellikle kapanışa yakın etkisini artıran satışlarla, düşüşe geçerek günü yüzde 1,53 değer kaybıyla 87.473,33 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde açıklanacak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Beklenti Anketinin takip edileceğini, yurt dışında ise veri gündeminin zayıf olduğunu ifade etti.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen'in 14 ve 15 Şubat'ta Kongre'de yapacağı sunumlar ile ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları ve atacağı adımların piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını dile getiren analistler, BIST 100 endeksinde 86.300 seviyesinin destek, 89.500 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.