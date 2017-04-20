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Borsa son 47 ayın en yüksek seviyesinde kapandı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü yüzde 1,36 artışla 22 Mayıs 2013 tarihinden bu yana en yüksek kapanış seviyesi olan 92.039,38 puandan tamamladı.

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Borsa son 47 ayın en yüksek seviyesinde kapandı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü yüzde 1,36 artışla 22 Mayıs 2013 tarihinden bu yana en yüksek kapanış seviyesi olan 92.039,38 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 1.235,25 puan artarken, toplam işlem hacmi 4,8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,38, holding endeksi ise yüzde 1,11 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,19 ile bilişim, en çok gerileyen ise yüzde 0,17 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

Güne artışla başlayan ve düşüş eğilimindeki döviz kurlarından bulduğu destekle BIST 100 endeksi, 92.116,57 puan ile 24 Mayıs 2013 tarihinden bu yana en yüksek seviyesini gördü. Kapanışa yakın 92.000 sınırına gerileyen endeks, günü yüzde 1,36 artışla 22 Mayıs 2013 tarihinden bu yana en yüksek kapanış seviyesi olan 92.039,38 puandan tamamladı.

Analistler, yurt içinde veri akışının sakin olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölgesi bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), ABD Markit PMI ve 2. el konut satışları verilerinin takip edileceğini ifade etti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinin 92.000 puanın üzerinde kapanışlarını devam ettirmesi durumunda yeni hedeflerin 92.500 ve 93.400 zirveleri olacağını dile getiren analistler, olası kar satışları durumunda ise 91.500 ve 90.000 seviyelerinin destek olarak izleneceğini kaydetti.

Etiketler: borsa değerleri, BIST endeksi
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