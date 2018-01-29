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Buradasınız : » » Borsa rekorlarına yeni haftada da devam etti

Borsa rekorlarına yeni haftada da devam etti

Günün ilk yarısında 121.531,50 puanla tüm zamanların rekorunu kıran BIST 100 endeksi, önceki günkü kapanışa göre yüzde 0,12 artışla tamamlayarak rekor kırdı.

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Borsa rekorlarına yeni haftada da devam etti

Türkiye'nin hudut güvenliği ve bölgede istikrarı sağlamak amacıyla Suriye'nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde, PYD/PKK ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere başlattığı Zeytin Dalı Harekatı planlandığı şekilde sürüyor.

Piyasalar, harekatın başladığı günden bu yana Türkiye ekonomisinin her türlü gelişmeye karşı ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha gösterdi.

BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 143,38 puan artarken, toplam işlem hacmi 7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,51 azalırken, holding endeksi de yüzde 0,09 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla değer kazanan yüzde 2,01 ile turizm, en fazla gerileyen ise yüzde 1,40 ile madencilik oldu.

Güne pozitif başlayan ve tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 121.531,50 puana kadar çıkan BIST 100 endeksi, kapanış rekorunu da 120.845,29 puana taşıdı.

Kaynak: AA 

Etiketler: borsa istanbul, bist 100 endeksi, BIST 100
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