Borsa kaybettirdi, altın ve döviz kazandırdı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 0,17'lik kayıpla 114.737,54 puandan kapattı. Endeks, hafta içinde en düşük 113.281,90 puanı, en yüksek ise 115.390,50 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul'da Sanayi Endeksi yüzde 0,98'lik artışla 133.574,76 puana, Hizmetler Endeksi de yüzde 35,26'lık kazançla 114.737,54 puana yükseldi.

Mali Endeks yüzde 0,41'lik azalışla 133.260,60 puana, Teknoloji Endeksi ise yüzde 6,08'lik düşüşle 119.718,09 puana geriledi.

Koza Altın en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 11,37 ile Koza Altın oldu. Söz konusu hisse senedini yüzde 9,94'lük artışla Halk Bankası, yüzde 7,45'lik yükselişle de GSD Holding izledi.

Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmi 5 milyar 121 milyon 951 bin 325 lirayla Türk Hava Yolları'nda olurken, bu şirketi 3 milyar 29 milyon 448 bin 321 lirayla Halk Bankası, 1 milyar 626 milyon 620 bin 102 lirayla Koza Altın takip etti.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler 45 milyar 24 milyon lirayla Garanti Bankası, 39 milyar 889 milyon 676 bin 327 lirayla Koç Holding ve 38 milyar 520 milyon lirayla da Akbank şeklinde sıralandı.

Altın ve döviz yükseldi

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2,25'lik artışla 172,70 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise yüzde 2,21'lik değerle bin 155 liraya yükseldi.

Serbest piyasada haftayı dolar ve avro kazançla kapattı. Doların satış fiyatı yüzde 1,92'lik yükselişle 4,0340 lira, avronun satış fiyatı ise yüzde 1,41'lik artışla 4,9480 lira oldu.

Geçen hafta 5,5660 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 2,26'lık artışla 5,6920 lira olarak gerçekleşti. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 1,04'lük değerle 4,2014 liradan alıcı buldu.

Yatırım fonları

Bu hafta, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,31, yatırım fonları yüzde 0,29 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 1,15 ile kıymetli madenler fonları oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası'nda, ağırlıklı ortalamalara göre çeşitli vadelerdeki bono ve tahvillerin haftalık net getirileri ise yüzde 0,15 ila yüzde 0,26 arasında gerçekleşti.

Kaynak: AA