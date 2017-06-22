  • 22 HAZIRAN 2017, PERŞEMBE

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Borsa kapanış rekorunu 100.072,15 puana taşıdı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,69 artışla kapanış rekoru olan 100.072,15 puandan tamamladı.

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Borsa kapanış rekorunu 100.072,15 puana taşıdı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 100.106,82 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini görmesinin ardından günü yüzde 0,69 artışla kapanış rekoru olan 100.072,15 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 682,02 puan artarken, toplam işlem hacmi 3,7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,62, holding endeksi yüzde 0,45 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,98 ile gıda, içecek, en çok gerileyen ise yüzde 1,20 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

Güne pozitif başlangıç yapan BIST 100 endeksi, günün ikinci yarısında 100.106,82 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü ve günü yüzde 0,69 artışla kapanış rekoru olan 100.072,15 puandan tamamladı.

Analistler, yarın yurt içinde mayıs ayı konut satışları, haziran ayı reel kesim güven endeksi, kapasite kullanımı verilerinin, yurt dışında ise ABD ve Avro Bölgesi'nde öncü Markit PMI verileri ile Fed üyelerinin konuşmalarının takip edileceğini belirtti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinin 100.000 puanın üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda 102.200 seviyesinin gündeme geleceğini kaydeden analistler, olası düşüşlerde ise 99.300 seviyesinin destek konumun izleneceğini dile getirdi.

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