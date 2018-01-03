  • 03 OCAK 2018, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.76
    EURO 4.52
  • BIST 116629.12
    ALTIN 159.021
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Borsa İstanbul'da tüm zamanların rekoru kırıldı

Borsa İstanbul'da tüm zamanların rekoru kırıldı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 118.395,13 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Borsa İstanbulda tüm zamanların rekoru kırıldı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 118.395,13 puanla tarihi zirvesini görmesinin ardından günün ilk yarısını yüzde 0,64 değer kazancıyla 118.275,72 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 751,52 puan artarken, toplam işlem hacmi 4,1 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,78, holding endeksi de yüzde 0,33 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla yükselen yüzde 2,32 ile metal ana sanayi, en çok gerileyen ise yüzde 0,83 ile madencilik oldu.

Güne alış ağırlıklı başlayan Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi, açıklanan enflasyon verilerinin ardından 118.395,13 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Analistler, kasım ayında yüzde 12,98 olan yıllık enflasyonun aralıkta yüzde 11,92'ye gerilediğini belirterek, küresel piyasalarda devam eden risk iştahının BIST 100 endeksinin rallisini desteklediğini ifade etti.

Öğleden sonra ABD'de açıklanacak ISM imalat sanayi endeksi ve akşam saatlerinde yayımlanacak ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanaklarının yatırımcıların odağında olacağını kaydeden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde, 118.300 seviyesinin önemli direnç konumuna geldiğini bildirdi.

Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER