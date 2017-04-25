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Borsa İstanbul'da günün ilk yarısında yeni rekor

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 94.332,89 puan ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

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Borsa İstanbulda günün ilk yarısında yeni rekor

Güne yükselişle başlayan ve 94.332,89 puan ile tarihinin en yüksek seviyesini gören BIST 100 endeksi, bu seviyeden gelen kar satışları ile kazançlarının önemli bir kısmını geri verdi. Endeks dünkü kapanışa göre yüzde 0,05 artarak sürekli müzayede işlemlerine verilen araya 93.848,42 puandan girdi.

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında önceki kapanışa göre 45,61 puan artarken, toplam işlem hacmi 2,1 milyar lira olarak gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,02 yükseldi, holding endeksi ise yüzde 0,02 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,91 ile ticaret, en çok gerileyen ise yüzde 1,08 ile madencilik oldu.

Analistler, öğleden sonra ABD'de açıklanacak tüketici güven endeksi ve yeni konut satışları verilerinin takip edileceğini belirterek, Avrupa borsalarında dün yüzde 4'leri aşan primlerin ardından bugün sakin bir seyir izlendiğine dikkati çekti.

Dünkü hızlı yükselişlerin ardından borsalarda kar satışlarının görüldüğünü ancak bu satışların şimdilik karşılandığını söyleyen analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinin 95.000 seviyesinin direnç, 92.400 seviyesinin destek konumuna geldiğini ifade etti.

Etiketler: borsa istanbul, BIST 100
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