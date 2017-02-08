  • 08 ŞUBAT 2017, ÇARŞAMBA

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Borsa İstanbul'da günün ilk yarısı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,08 değer kazanarak sürekli müzayede işlemlerine verilen araya 87.548,35 puandan girdi.

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Borsa İstanbulda günün ilk yarısı

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında önceki kapanışa göre 71,61 puan artarken, toplam işlem hacmi 1,5 milyar olarak gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,28 artarken, holding endeksi ise yüzde 0,28 geriledi. En fazla kazandıran sektör endeksi yüzde 1,68 ile ulaştırma, en çok gerileyen ise yüzde 1,90 ile madencilik oldu.

Güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, 87.724,15 puanı test etse de bu seviyelerde tutunamadı ve günün ilk yarısında 87.300-87.600 bandında dengelendi.

Analistler, öğleden sonra veri gündeminin zayıf olduğunu belirterek, döviz kurlarındaki hareketliliklerin endeksin yönü üzerinde etkili olacağını kaydetti.

Bilanço sezonu nedeniyle şirket bazlı hareketliliklerin öne çıkacağını vurgulayan analistler, BIST 100 endeksinde, 86.500 seviyesinin destek, 88.600 seviyesinin direnç konumuna geldiğini kaydetti.

Etiketler: borsa istanbul, BIST 100
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