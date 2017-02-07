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Borsa İstanbul'da günün ilk yarısı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,27 değer kaybederek sürekli müzayede işlemlerine verilen araya 87.123,77 puandan girdi.

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Borsa İstanbulda günün ilk yarısı

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında önceki kapanışa göre 234,09 puan azalırken, toplam işlem hacmi 1,8 milyar olarak gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,07 gerilerken, holding endeksi ise yüzde 0,10 yükseldi. En fazla kazandıran sektör endeksi yüzde 2,85 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 1,81 ile metal eşya makina oldu.

Güne düşüşle başlayan BIST 100 endeksi, döviz kurlarındaki yükseliş eğilimi ve devam eden kar satışlarının etkisiyle 86.877,27 puana kadar geriledi ve 87.000 puanın üzerinde dengelendi.

Analistler, öğleden sonra, yurt dışında ABD'de açık iş sayısı verileri ile ABD Merkez Bankası (Fed) üyelerinin açıklamalarının piyasalar tarafından takip edileceğini belirterek, BIST 100 endeksi için 86.500 seviyesinin destek, 88.000 seviyesinin direnç konumuna geldiğini kaydetti.

Etiketler: borsa istanbul, BIST 100
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