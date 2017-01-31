Borsa İstanbul yükselişini sürdürüyor

Borsa İstanbul'da yükseliş eğilimini devam ettiren BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,07 değer kazancıyla 86.295,72 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 58,18 puan artarken, toplam işlem hacmi 5,4 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,02 geriledi, holding endeksi ise yüzde 0,24 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,97 ile gıda, içecek, en çok gerileyen ise yüzde 1,23 ile ulaştırma oldu.

Dünkü hızlı yükselişin ardından güne kar satışları ile başlayan Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi en düşük 85.925,10 puanı görmesinin ardından yükselişe geçti ve gün içinde 86.717,05 puana kadar çıktı.

Analistler, dolar/TL'nin düşüş eğilimine devam ederek 3,77'nin altına gerilediğini, bunun da Borsa İstanbul'daki kar satışlarının, yeni alımlarla karşılanmasını sağladığını ifade etti.

Yarın yurt içinde ocak ayı ihracat rakamları, yurt dışında ise ABD Merkez Bankasının (Fed) bugün başlayan Açık Piyasa Komietsi (FOMC) toplantısından çıkacak kararların takip edileceğini belirten analistler, BIST 100 endeksinin 86.300 puanın üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda yeni hedefinin 87.500 seviyesi olacağını dile getirdi.