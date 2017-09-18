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Borsa İstanbul yeni haftaya yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,26 yükselişle 108.016,93 puandan başladı.

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Borsa İstanbul yeni haftaya yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,26 yükselişle 108.016,93 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi 275,23 puan artarken, bankacılık endeksi yüzde 0,22, holding endeksi de yüzde 0,26 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri haftaya pozitif başlarken, en fazla yükselen yüzde 0,50 ile turizm oldu.

Cuma günü yurt içinde açıklanan cari açık verisinin beklentilerin altında kalması sonrası 108.534,60 puana kadar yükselen BIST 100 endeksi, bu seviyelerde etkisini artıran satışlarla düşüşe geçerek günü önceki kapanışa göre yüzde 0,46 azalışla 107.741,70 puandan tamamladı.

Analistler, küresel piyasaların yeni haftada ABD Merkez Bankası (Fed) Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısından çıkacak kararlara odaklandığını belirterek, karar sonrası Fed Başkanı Janet Yellen'ın açıklamalarının piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını dile getirdi.

Bugün Avro Bölgesi'nde enflasyon ile ABD'de konut piyasası endeksi verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinin 106.000-110.000 geniş bandı içinde hareket edebileceğini öngördü.

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