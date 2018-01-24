Borsa İstanbul rekorlarını sürdürüyor

Yeni yıla 115.333 seviyesinden başlayan ve genele yayılan alışlarla yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi dün 118.955 puan ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Zeytin Dalı Harekatı piyasaları etkilemedi

Analistler, dünya borsalarındaki pozitif hava ve Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin tedirginliklerin azalmasının Türk lirası varlıklara olan ilgiyi artırdığını kaydetti. BIST 100 endeksinin cari dolar kuruyla 31.350 puan seviyesinde seyrettiğini ve tarihi zirvesi olan 51.070 puandan hayli uzakta olduğunu bildiren analistler, gelecek dönemde endeksin yeni rekorlar kırabileceğini söyledi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, hudut güvenliği ve bölgede istikrarı sağlamak amacıyla Afrin'de başlattığı Zeytin Dalı Harekatı dördüncü gününde planlandığı şekilde sürüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, harekatın piyasalara olumsuz etkisi olmayacağını vurgulamıştı.

Piyasaların verdiği tepki devletin zirvesini doğruladı. Türkiye Ekonomisi her türlü gelişmeye karşı ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha gösterdi.

Dün güne pozitif başlayan ve genele yayılan BIST 100 endeksi, alışların etkisiyle tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 118.955 puana kadar çıkarak rekor kırdı.

Maliye Bakanı Naci Ağbal da yaptığı açıklamada, "Zeytin Dalı Harekatı'nın ekonomi üzerinde olumsuz bir etki getirmesi mümkün değil. Amaçlarına ulaşacak şekilde ilerliyor." dedi.

TRT Haber/AA

