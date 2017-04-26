Borsa İstanbul rekor seviyenin ardından günü nasıl tamamladı?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi gün içinde 95.038,98 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini görmesinin ardından, kar satışlarının etkisiyle günü düşüşle tamamladı.

BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 112,56 puan ve yüzde 0,12 azalırken toplam işlem hacmi 5,7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,80, holding endeksi yüzde 0,45 düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,47 ile ulaştırma, en çok gerileyen ise yüzde 2,10 ile madencilik oldu.

Gün içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) faiz kararı ile gerileyen döviz kurlarından bulduğu destekle tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 95,038,98 puanı gören BIST 100 endeksi, bu seviyelerde etkisini artıran kar satışları ile düşüşe geçti.

PPK politika faizini ve faiz koridorunu değiştirmezken, geç likidite penceresi (GPL) borç verme faiz oranını 50 baz puan artırdı. GLP faiz oranındaki artışın etkisiyle dolar/TL 3,5608 ile yaklaşık 2 ayın en düşük seviyesini gördü. Küresel piyasalarda değerlenen dolar nedeniyle bu seviyelerde tutunamayan dolar/TL 3,5780 seviyesinde dengelendi.

Analistler, yarın yurt içinde ekonomi güven endeksi, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararı ile ABD'deki yoğun veri akışının takip edileceğini kaydetti. ABD'de Başkan Donald Trump'ın yeni vergi tasarısı ve bütçe ile ilgili gelişmelerin, küresel piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinin 95.000 ve 97.700 seviyelerinin direnç, 92.400 seviyesinin destek konumuna geldiğini dile getirdi.