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Buradasınız : » » Borsa İstanbul haftaya yükselişle başladı

Borsa İstanbul haftaya yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,88 artışla 107.906,98 puandan başladı.

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Borsa İstanbul haftaya yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi 943,88 puan artarken, bankacılık endeksi yüzde 1,12 ve holding endeksi yüzde 0,82 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri kazandırırken, en fazla yükselen yüzde 1,94 ile madencilik oldu.

Cuma günü BIST 100 endeksi, 106.000 puan sınırına kadar gerilemesinin ardından gelen tepki alımlarıyla kayıplarının bir kısmını telafi etse de günü önceki kapanışa göre yüzde 0,78 azalışla 106.963,10 puandan tamamladı.

Analistler, geçen hafta ABD ve Kuzey Kore yönetimlerinin yaptıkları sert açıklamaların ardından küresel risk iştahını azaldığını, dünya borsalarında sert satışların görüldüğünü söyledi.

Hafta sonu Çin ve Fransa başta olmak üzere birçok ülke liderinin gerginliği azaltacak açıklamalarda bulunmasının küresel piyasalarda risk iştahını artırabileceğini ifade eden analistler, bugün pay piyasalarının alış ağırlıklı seyir izleyeceğini kaydetti.

Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) beklenti anketi, yurt dışında ise Avro Bölgesi sanayi üretimi verileri ile ABD-Kuzey Kore gerilimine ilişkin haber akışının takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 106.500 ve 105.900 seviyelerinin destek, 110.200 seviyesinin direnç konumunda olduğunu bildirdi.

Etiketler: borsa istanbul, BIST 100
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