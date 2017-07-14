Borsa İstanbul haftanın son işlem gününe nasıl başladı?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,20 artışla 104.421,49 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi 211,27 puan artarken, bankacılık endeksi yüzde 0,26, holding endeksi ise yüzde 0,15 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,47 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 1,03 ile sigorta oldu.

Dün güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, küresel piyasalarda artan risk iştahının etkisiyle tarihinin en yüksek seviyesi olan 104.915,14 puanı gördü. Endeks bu seviyeden gelen kar satışlarıyla 104.000 puanın altına gerilese de, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,39 artışla kapanış rekoru olan 104.210,22 puandan tamamladı.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen, dün ABD Senatosu Bankacılık Komitesi'nde düzenlenen oturuma katılarak senatörlerin sorularını yanıtladı. Ülke ekonomisinin büyümeye devam edeceğini belirten Yellen, "Daha önceki genişleme dönemlerini izleyen ekonomik resesyonlar, enflasyonun kabul edilemez seviyelere yükselmesinden kaynaklandı. Şu anda çok farklı bir durumla karşı karşıyayız." dedi. Yellen, enflasyona yönelik risklerin çift yönlü olduğunu vurgulayarak, bilançoyu finansal piyasaları etkilemeden küçültmek için gerekeni yapacaklarını kaydetti.

Analistler Yellen'ın açıklamalarının ardından küresel piyasaların pozitif seyrini koruduğunu belirterek, bugün ABD'de enflasyon ve sanayi üretimi başta olmak üzere açıklanacak verilerin piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını ifade etti.

Analistler, BIST 100 endeksinin haftanın son işlem gününde yükseliş eğilimini devam ettirebileceğini belirterek, teknik açıdan 103.000 seviyesinin destek, 105.000 seviyesinin direnç konumunda olduğunu ifade etti.