  • 29 HAZIRAN 2017, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » Borsa İstanbul günün ilk yarısını yatay tamamladı

Borsa İstanbul günün ilk yarısını yatay tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, sürekli müzayede işlemlerine verilen araya önceki kapanışının hemen altında 100.615,17 puandan girdi.

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Borsa İstanbul günün ilk yarısını yatay tamamladı

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 2,52 puan azalırken, toplam işlem hacmi 1,9 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,17 gerilerken, holding endeksi ise yüzde 0,21 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,45 ile metal ana sanayi, en çok gerileyen ise yüzde 1,68 ile madencilik oldu.

Tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 100.990,54 puanı görmesinin ardından kazançlarını geri veren BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 100.500 puanın üzerinde dengelendi.

Analistler, öğleden sonra Almanya'da enflasyon ile ABD'de büyüme başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 102.200 seviyesinin direnç, 99.000 seviyesinin destek konumuna geldiğini söyledi.

Etiketler: borsa istanbul, BIST 100
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