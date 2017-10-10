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Borsa İstanbul günün ilk yarısında yükseldi

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,32 değer kazanarak 102.633,21 puana çıktı.

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Borsa İstanbul günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 1,32 değer kazancıyla 102.633,21 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 1.335,21 puan artarken, toplam işlem hacmi 2,4 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,17, holding endeksi yüzde 1,45 yükseldi. Tüm sektör endeksleri değer kazanırken en fazla yükselen yüzde 3,13 ile orman, kağıt, basım oldu.
Dünkü sert düşüşün ardından bugüne tepki alımlarıyla başlayan BIST 100 endeksi, özellikle banka pay piyasalarında yoğunlaşan alımlarla günün ilk yarısında 102.667,29 puana kadar yükseldi.

Analistler, öğleden sonra veri gündeminin zayıf olduğunu belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 100.000 seviyesinin destek, 103.400 seviyesinin direnç konumuna geldiğini dile getirdi.

Etiketler: borsa istanbul, BIST 100
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