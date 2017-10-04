  • 04 EKIM 2017, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 17º
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu
  • DOLAR 3.568
    EURO 4.203
  • BIST 104631.12
    ALTIN 146.66
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Borsa İstanbul günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul günün ilk yarısında yükseldi

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,69 değer kazanarak 104.627,14 puana çıktı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Borsa İstanbul günün ilk yarısında yükseldi

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 719,56 puan artarken, toplam işlem hacmi 2,4 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,71, holding endeksi yüzde 0,32 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,41 ile ulaştırma, en çok gerileyen ise yüzde 0,98 ile turizm oldu. 

Dünya borsalarındaki pozitif seyirden bulduğu destekle 105.000 sınırına kadar yükselen BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 104.500 puanın üzerinde dengelendi.

Analistler, öğleden sonra ABD'de hizmet sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) ve ADP özel sektör istihdam verisi ile ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen'ın konuşmanın takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 105.500 seviyesinin direnç, 102.500'ün ise destek konumuna geldiğini dile getirdi.

Etiketler: borsa istanbul, BIST 100
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

EKONOMİ HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER