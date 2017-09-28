Borsa İstanbul günün ilk yarısında yükseldi

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 895,79 puan artarken, toplam işlem hacmi 2,1 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,20, holding endeksi yüzde 0,42 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,12 ile madencilik, tek gerileyen ise yüzde 0,70 ile inşaat oldu.

Dünkü hızlı düşüşün ardından bugüne yatay bir seyirle başlayan BIST 100 endeksi, özellikle bankacılık endeksinde tepki alımlarının etkisini artırmasıyla 102.295,20 puana çıktı.

Analistler, öğleden sonra Almanya'da enflasyon ile ABD'de büyüme başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 101.500 seviyesinin destek,104.000'in ise direnç konumuna geldiğini dile getirdi.