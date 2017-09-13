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Borsa İstanbul günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,15 artışla 109.298,32 puandan tamamladı.

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Borsa İstanbul günün ilk yarısında yükseldi

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 168,67 puan artarken, toplam işlem hacmi 2,5 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,25 ve holding endeksi yüzde 0,79 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,96 ile orman, kağıt, basım, en çok gerileyen ise yüzde 1,37 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

Güne sınırlı yükselişle başlaması sonrasında 109.501,78 puana kadar çıkan BIST 100 endeksi, döviz kurlarındaki yukarı yönlü hareketin etkisiyle kazanımlarının bir kısmını geri verse de 109.300 seviyelerinde dengelendi.

Analistler, yurt içi piyasalarda küresel risk iştahındaki artışın etkisiyle pay piyasalarında pozitif bir seyir izlendiğini belirterek, yarınki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu faiz kararı öncesinde kurların seyrinin piyasaların yönü açısından önemli olduğunu kaydetti.

Öğleden sonra ABD'de Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE) verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, BIST 100 endeksi için 108.300-108.500 bölgesinin önemli destek, tarihi zirve konumundaki 110.530 seviyesinin ise direnç olarak öne çıktığını bildirdi.

Etiketler: borsa istanbul, BIST 100
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