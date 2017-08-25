  • 25 AĞUSTOS 2017, CUMA

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Buradasınız : » » Borsa İstanbul günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,66 yükselişle 109.874,18 puandan tamamladı.

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Borsa İstanbul günün ilk yarısında yükseldi

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 720,26 puan artarken, toplam işlem hacmi 1,9 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1, holding endeksi yüzde 0,23 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,01 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 0,24 ile gıda, içecek oldu.

Banka hisselerinde yoğunlaşan alışlarla 110.000 puanın üzerini test eden BIST 100 endeksi, bu seviyeden gelen kar satışları ile günün ilk yarısında 109.800 puanın üzerinde dengelendi.

Analistler, Jackson Hole'da ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi'nin açıklamalarının piyasaların odak noktasında olacağını ifade etti.

Öğleden sonra, ABD'de dayanıklı mal siparişleri başta olmak üzere açıklanacak verilerin de takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde tarihi zirve konumunda olan 110.320 seviyesinin direnç, 107.500 seviyesinin ise destek konumuna geldiğini söyledi. 

Etiketler: borsa istanbul, BIST 100
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