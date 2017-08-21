Borsa İstanbul günün ilk yarısında yükseldi

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 570,31 puan artarken, toplam işlem hacmi 2,1 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,55, holding endeksi yüzde 0,64 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,23 ile metal ana sanayi, en çok gerileyen ise yüzde 0,75 ile madencilik oldu.

Avrupa borsalarındaki negatif seyre karşın banka ve holding hisseleri öncülüğünde 107.803,58 puana kadar yükselen BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 107.500 puanın üzerinde dengelendi.

Analistler, öğleden sonra veri gündeminin zayıf olduğunu belirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 106.500 seviyesinin destek, 108.500'ün ise direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.