  • 17 AĞUSTOS 2017, PERŞEMBE

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Borsa İstanbul günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,19 yükselişle 107.065,76 puandan tamamladı.

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Borsa İstanbul günün ilk yarısında yükseldi

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 203,77 puan artarken, toplam işlem hacmi 2,4 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,16, holding endeksi yüzde 0,02 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,46 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise yüzde 1,09 ile madencilik oldu.

Avrupa borsalarındaki negatif seyre karşın 107.675,82 puana kadar yükselen BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 107.000 puanın hemen üzerinde dengelendi.

Analistler, öğleden sonra ABD'de sanayi üretimi başta olmak üzere açıklanacak veriler ile Avrupa Merkez Bankası (ECB) toplantı tutanaklarının piyasaların odak noktasında olduğunu ifade etti.

ABD Merkez Bankası (Fed) Dallas Başkanı Robert Kaplan'ın yapacağı konuşmanın da takip edilecek diğer gündem maddesi olduğunu belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde, 105.000 seviyesinin destek, 108.500'ün ise direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

Etiketler: borsa istanbul, BIST 100
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