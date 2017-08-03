Borsa İstanbul günün ilk yarısında yükseldi

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 574,07 puan artarken, toplam işlem hacmi 2,2 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,26 gerilerken, holding endeksi ise yüzde 0,84 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,04 kimya, petrol, plastik, en çok gerileyen ise yüzde 1,36 ile inşaat oldu.

Artış eğiliminde olan döviz kurlarına karşın 107.370,63 puana kadar yükselen BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 107.000 seviyesinin hemen üzerinde dengelendi.

Analistler, öğlenden sonra ABD'de hizmet sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) başta olmak üzere açıklanacak verilerin piyasaların odak noktasında olduğunu belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 105.700 seviyesinin destek, 108.000 ve 108.600 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu dile getirdi.