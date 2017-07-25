Borsa İstanbul günün ilk yarısında yükseldi

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 575,16 puan artarken, toplam işlem hacmi 2,3 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,64, holding endeksi yüzde 0,43 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,21 ile sigorta, en çok gerileyen ise yüzde 0,48 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

Güne yükselişle başlayan ve 107.519,93 seviyesine kadar çıkan BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 107.000 puanın üzerinde dengelendi.

Analistler, bugün yurt içinde İktisadi Yönelim İstatistikleri, yurt dışında ise ABD'de tüketici güveni başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 106.000 seviyesinin kısa vadeli destek olarak öne çıktığını, 108.000 seviyesinin ise direnç konumuna geldiğini ifade etti.