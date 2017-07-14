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Borsa İstanbul günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,22 yükselişle 104.436,98 puandan tamamladı.

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Borsa İstanbul günün ilk yarısında yükseldi

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 226,76 puan artarken, toplam işlem hacmi 1,8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,27, holding endeksi yüzde 0,69 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,77 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise yüzde 1,06 ile gıda, içecek oldu.

Küresel piyasalarda artan risk iştahının etkisiyle 104.823 puana kadar yükselen BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 104.500 puanın hemen altında dengelendi.

Analistler, öğleden sonra ABD'de enflasyon ve sanayi üretimi başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 103.000 seviyesinin destek, 105.000 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Etiketler: borsa istanbul, BIST 100
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