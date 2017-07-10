Borsa İstanbul günün ilk yarısında yükseldi

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 787,02 puan artarken, toplam işlem hacmi 1,5 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,68, holding endeksi yüzde 0,94 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,70 ile ulaştırma, en çok gerileyen ise yüzde 0,62 ile gıda, içecek oldu.

Açıklanan sanayi üretim endeksinin artışa devam etmesi ve Avrupa borsalarındaki yükselişlerin desteği ile 101.000 seviyesini test eden BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 100.800'nin hemen üzerinde dengelendi.