  • 07 TEMMUZ 2017, CUMA

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Borsa İstanbul günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,43 yükselişle 101.181,23 puandan tamamladı.

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Borsa İstanbul günün ilk yarısında yükseldi

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 436,77 puan artarken, toplam işlem hacmi 1,8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,34, holding endeksi yüzde 0,13 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,57 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise yüzde 1,22 ile inşaat oldu.

Avrupa borsalarındaki düşüşler ve döviz kurlarındaki yükselişe karşın günün ilk yarısında pozitif bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, en yüksek 101.331,32 puanı gördü ve 101.000 üzerinde dengelendi.

Analistler, öğleden sonra, Avrupa Merkez Bankası toplantı tutanakları ve ABD'de ISM imalat dışı endeks başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 100.000 ve 99.000 seviyelerinin destek, 102.200 ve 104.000 seviyelerinin ise direnç olarak öne çıktığını bildirdi.

Etiketler: borsa istanbul, BIST 100
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