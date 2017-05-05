Borsa İstanbul günün ilk yarısında yükseldi

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 371,76 puan artarken, toplam işlem hacmi 2,2 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,35, holding endeksi yüzde 0,24 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,33 ile kimya, petrol, plastik, en çok gerileyen ise yüzde 1,0 ile metal ana sanayi oldu.

Yatay seyirle güne başlayan BIST 100 endeksi, yükselen döviz kurlarına karşın 93.627,10 puana kadar çıkmasının ardından günün ilk yarısında 93.400 seviyelerinde dengelendi.

Analistler, öğleden sonra ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını belirterek, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen ve Fed üyelerinin açıklamalarının da takip edileceğini ifade etti.

Kredi derecelendirme kuruluşu Standard&Poor's'un piyasalar kapandıktan sonra açıklanması beklenen Türkiye değerlendirmesi öncesinde borsada dalgalı bir seyir izlenebileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinin 92.400 seviyesinin destek, 95.000 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.