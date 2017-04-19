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Buradasınız : » » Borsa İstanbul günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,37 değer kazanarak sürekli müzayede işlemlerine verilen araya 91.711,77 puandan girdi.

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Borsa İstanbul günün ilk yarısında yükseldi

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında önceki kapanışa göre 337,99 puan artarken, toplam işlem hacmi 2,1 milyar lira olarak gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,26, holding endeksi ise yüzde 0,35 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,02 ile metal ana sanayi, en çok gerileyen ise yüzde 1,20 ile inşaat oldu.

Güne yükselişle başlayarak 91.888,68 puana kadar yükselen BIST 100 endeksi, döviz kurlarındaki artışlara karşın kazanımlarını korudu ve günün ilk yarısında 91.600-91.800 dar bandında dengelendi.

Analistler, bugün akşam saatlerinde açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) Bej Kitap Raporunun piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydederek, teknik açıdan endekste, 91.500 üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda yükseliş isteğinin devam edebileceğini, olası düşüşlere de ise 90.000 seviyesinin destek konumuna geldiğini dile getirdi.

Etiketler: borsa istanbul, BIST 100
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