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Buradasınız : » » Borsa İstanbul günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,87 değer kazanarak sürekli müzayede işlemlerine verilen araya 90.850,42 puandan girdi.

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Borsa İstanbul günün ilk yarısında yükseldi

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında önceki kapanışa göre 786,73 puan artarken, toplam işlem hacmi 2,2 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,99, holding endeksi yüzde 1,41 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,09 ile orman, kağıt, basım, en çok gerileyen ise yüzde 0,65 ile bilişim oldu.

Dün gerçekleştirilen halk oylamasından "evet" sonucunun çıkmasının ardından haftaya yükselişle başlayan ve 91.000 sınırına kadar çıkan BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 90.800 puanın üzerinde dengelendi.

Analistler, Avrupa piyasalarının resmi tatil nedeniyle kapalı olduğunu hatırlatarak, öğleden sonra yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Beklenti Anketi, yurt dışında ise ABD'de açıklanacak verilerin takip edileceğini kaydetti.

Halk oylaması sonrasında Türk lirası varlıklara olan talebin arttığını belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinin 89.500 seviyesinin destek, 91.000 ve 91.500 seviyelerinin direnç konumuna geldiğini ifade etti.

Etiketler: borsa istanbul, BIST 100
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