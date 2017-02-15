Borsa İstanbul günün ilk yarısında yükseldi

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında önceki kapanışa göre 227,24 puan artarken, toplam işlem hacmi 2 milyarı lirayı geçti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,21, holding endeksi yüzde 0,45 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,48 ile ticaret, en çok gerileyen ise yüzde 0,95 ile ulaştırma oldu.

Güne pozitif başlayan BIST 100 endeksi, 88.400 puanı test etmesinin ardından açıklanan işsizlik verisi sonrasında 87.726,11 seviyesine kadar geriledi. Bu seviyelerden gelen tepki alımlarıyla kayıplarını telafi eden endeks, tekrar yükselişe geçerek günün ilk yarısında 88.300 puan seviyelerinde dengelendi.

Analistler öğleden sonra, ABD'deki yoğun veri trafiği ile ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen'ın ABD Temsilciler Meclisi'nde yapacağı sunumun piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını belirterek, BIST 100 endeksinde 87.500 ve 86.300 seviyelerinin destek, 89.500'ün ise direnç konumuna geldiğini kaydetti.