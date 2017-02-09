Borsa İstanbul günün ilk yarısında yükseldi

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında önceki kapanışa göre 333,26 puan artarken, toplam işlem hacmi 2.1 milyarı lirayı geçti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,64, holding endeksi yüzde 0,11 yükseldi. En fazla kazandıran sektör endeksi yüzde 6,40 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 1,06 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

Güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, 88.874,96 puanı görmesinin ardından günün ilk yarısında 88.500 seviyelerinde dengelendi.

Analistler, öğleden sonra, ABD'de haftalık işsizlik başvuruları başta olmak üzere açıklanacak veriler ile ABD Merkez Bankası (Fed) üyelerinin konuşmalarının takip edileceğini belirterek, BIST 100 endeksinde 88.600 ve 89.500 seviyelerinin direnç, 87.300 seviyesinin destek konumuna geldiğini kaydetti.