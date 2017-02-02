Borsa İstanbul günün ilk yarısında yükseldi

Borsa günün ilk yarısında yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,15 değer kazanarak sürekli müzayede işlemlerine verilen araya 86.979,79 puandan girdi.

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında önceki kapanışa göre 131,82 puan artarken, toplam işlem hacmi 2,7 milyar lirayı aştı. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,47 yükselirken, holding endeksi ise yüzde 0,17 geriledi. En fazla kazandıran sektör endeksi yüzde 0,81 ile orman, kağıt, basım, en çok gerileyen ise yüzde 0,85 ile metal ana sanayi oldu.

Dün akşam açıklanan ABD Merkez Bankası (Fed) kararlarının ardından güne pozitif başlayan BIST 100 endeksi, 87.675,10 puana kadar çıkmasının ardından analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 87.000 puanın hemen altında dengeledi.

Analistler, Fed'in faizlerde değişikliğe gitmemesi ve karar metninin yatırımcılar tarafından "güvercin" olarak değerlendirilmesinin küresel piyasalarda dolar talebini azalttığını, buna paralel olarak da dolar/TL'nin yüzde 1'in üzerinde düşüşle 3,72 seviyelerine gerilediğini belirtti.

Yurt içinde döviz kurları ve faizlerdeki düşüş eğiliminden destek bulan Borsa İstanbul'da alıcılı seyrin korunduğuna dikkati çeken analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 87.500 seviyesinin direnç, 86.300 seviyesinin destek konumunda olacağını kaydetti.

Analistler, ABD 10 yıl vadeli tahvil faizlerindeki düşüş ve dolar endeksindeki gerileyişin devam etmesi durumunda TL varlıklarındaki pozitif seyrin korunacağını ifade ederek, öğleden sonra İngiltere Merkez Bankası (BoE) faiz kararı ve açıklanacak verilerin takip edileceğini dile getirdi.