  • 31 OCAK 2017, SALI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara -1º
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu
  • DOLAR 3.794
    EURO 4.064
  • BIST 86370.48
    ALTIN 146.139
Buradasınız : » » Borsa İstanbul günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,15 değer kazanarak sürekli müzayede işlemlerine verilen araya 86.370,48 puandan girdi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Borsa İstanbul günün ilk yarısında yükseldi

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında önceki kapanışa göre 132,94 puan artarken, toplam işlem hacmi 2,2 milyar lirayı aştı. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,05, holding endeksi yüzde 0,16 yükseldi. En fazla kazandıran sektör endeksi yüzde 2,01 ile sigorta, en çok gerileyen ise yüzde 0,69 ile iletişim oldu.

Güne yatay başlayan BIST 100 endeksi, 86.506,10 puana kadar çıkmasının ardından bu seviyenin üzerinde tutunamadı ve günün ilk yarısında 86.300 puanın üzerinde dengelendi.

Açıklanan yılın ilk enflasyon raporunda 2017 yılına ilişkin enflasyon tahmininin yüzde 6,5'ten yüzde 8'e revize edilmesinin ardından döviz kurlarındaki yükseliş eğiliminin Borsa İstanbul'da alımları sınırladığını ifade eden analistler, öğleden sonra ABD'de tüketici güven endeksinin piyasalar tarafından takip edileceğini kaydediyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, yaptığı sunumda enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışları ve enflasyonu etkileyen diğer unsurlardaki gelişmelerin yakından izlendiğini belirterek, ihtiyaç duyulması halinde ilave parasal sıkılaştırma yapılabileceğini ve döviz piyasasında sağlıksız fiyat oluşumları gözlenmesi halinde gerekli tedbirlerin alınacağını ifade etti.

Analistler, döviz kurlarının seyrinin pay piyasalarını etkilemeye devam edeceğine değinerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinin 87.500 seviyesinin direnç, 85.000 seviyesinin destek konumuna geldiğini dile getirdi.

 

Etiketler: borsa istanbul, BIST 100
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

EKONOMİ HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Bilgi Edinme   /   TRT Market   /   Duyurular   /   Kurumsal Yapı   /   Hizmet Standartları   /   Gizlilik Kuralları   /   Künye
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER