Borsa İstanbul günün ilk yarısında yükseldi

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında önceki kapanışa göre 132,94 puan artarken, toplam işlem hacmi 2,2 milyar lirayı aştı. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,05, holding endeksi yüzde 0,16 yükseldi. En fazla kazandıran sektör endeksi yüzde 2,01 ile sigorta, en çok gerileyen ise yüzde 0,69 ile iletişim oldu.

Güne yatay başlayan BIST 100 endeksi, 86.506,10 puana kadar çıkmasının ardından bu seviyenin üzerinde tutunamadı ve günün ilk yarısında 86.300 puanın üzerinde dengelendi.

Açıklanan yılın ilk enflasyon raporunda 2017 yılına ilişkin enflasyon tahmininin yüzde 6,5'ten yüzde 8'e revize edilmesinin ardından döviz kurlarındaki yükseliş eğiliminin Borsa İstanbul'da alımları sınırladığını ifade eden analistler, öğleden sonra ABD'de tüketici güven endeksinin piyasalar tarafından takip edileceğini kaydediyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, yaptığı sunumda enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışları ve enflasyonu etkileyen diğer unsurlardaki gelişmelerin yakından izlendiğini belirterek, ihtiyaç duyulması halinde ilave parasal sıkılaştırma yapılabileceğini ve döviz piyasasında sağlıksız fiyat oluşumları gözlenmesi halinde gerekli tedbirlerin alınacağını ifade etti.

Analistler, döviz kurlarının seyrinin pay piyasalarını etkilemeye devam edeceğine değinerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinin 87.500 seviyesinin direnç, 85.000 seviyesinin destek konumuna geldiğini dile getirdi.