Borsa İstanbul günün ilk yarısında yükseldi

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında önceki kapanışa göre 100,69 puan artarken, toplam işlem hacmi 1,3 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık yüzde 0,13, holding endeksi ise yüzde 0,21 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,11 ile kimya petrol plastik, en çok gerileyen ise yüzde 0,84 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Güne değer kaybı ile başlayan BIST 100 endeksi, 83.441,56 puana kadar gerilemesinin ardından günün ilk yarısında 83.800- 84.200 dar bandında dengelendi.

Analistler, öğleden sonra ABD'de büyüme ve 4. çeyrek kişisel tüketim harcamaları başta olmak üzere açıklanacak verilerin piyasalar tarafından takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksi için 84.400 ve 85.500 seviyelerinin direnç, 82.200 seviyesinin ise destek konumuna geldiğini söyledi.