Borsa İstanbul günün ilk yarısında yükseldi

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında önceki kapanışa göre 252,09 puan artarken, toplam işlem hacmi 1,9 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık ve holding endeksi yüzde 0,58 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,60 ile bilişim, en çok gerileyen ise yüzde 1,17 ile madencilik oldu.

Güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, küresel piyasalardaki pozitif seyirle birlikte 83.720,43 puana kadar çıkmasının ardından günün ilk yarısında 83.300 puanın üzerinde dengelendi.

Analistler, öğleden sonra, yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ise ABD'de başta toptan eşya stokları olmak üzere yoğun veri akışının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksi için 84.400 ve 85.500 seviyelerinin direnç, 82.200 seviyesinin ise destek konumuna geldiğini kaydetti.