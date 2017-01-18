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Buradasınız : » » Borsa İstanbul günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,12 değer kazanarak sürekli müzayede işlemlerine verilen araya 82.464,71 puandan girdi.

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Borsa İstanbul günün ilk yarısında yükseldi
BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında önceki kapanışa göre 101,94 puan artarken, toplam işlem hacmi 2,4 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,54, holding endeksi ise yüzde 0,31 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,19 ile tekstil, deri, en çok gerileyen yüzde 2,14 ile metal ana sanayi oldu.
 
Güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 82.500 puanın üzerine çıkmasının ardından bu seviyelerde tutunamadı ve 82.400-82.500 dar bandı içinde dengelendi.
 
Analistler, öğleden sonra yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ise, ABD'de enflasyon başta olmak üzere açıklanacak makro ekonomik veriler ile saat 23.00'te ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen'ın konuşmasının piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını kaydetti.
 
Teknik açıdan BIST 100 endeksi için 81.000 seviyesinin destek konumuna geldiğini ifade eden analistler, 82.500 ve 83.400 seviyelerinin direnç olarak öne çıktığını söyledi.
 
 
Etiketler: borsa istanbul, BIST 100
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