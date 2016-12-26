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Borsa İstanbul günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,29 değer kazanarak sürekli müzayede işlemlerine verilen araya 77.193,13 puandan girdi.

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Borsa İstanbul günün ilk yarısında yükseldi
BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında önceki kapanışa göre 220,98 puan artarken, toplam işlem hacmi 430 milyon lira seviyesinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,19, holding endeksi yüzde 0,21 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,60 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 1,15 ile bilişim oldu.
 
Güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, 77.257,17 puanı görmesinin ardından 77.000-77.200 dar bandında, düşük hacimle yatay bir seyir izledi.
 
Analistler, öğleden sonra yurt içinde açıklanacak reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinin 77.700 seviyesinin direnç, 76.500 ve 76.000 seviyelerinin destek konumuna geldiğini kaydetti.
 
Etiketler: borsa istanbul, BIST 100
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