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Borsa İstanbul günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,11 değer kazanarak sürekli müzayede işlemlerine verilen araya 77.702,13 puandan girdi.

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Borsa İstanbul günün ilk yarısında yükseldi
BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında önceki kapanışa göre 82,66 puan artarken, toplam işlem hacmi 1,1 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,32 artarken, holding endeksi ise yüzde 0,11 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,99 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise yüzde 5,07 ile madencilik oldu.
 
Güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, öğleden sonra hareketlenecek veri trafiği öncesinde 77.500 - 77.800 dar bandında yatay bir seyir izledi.
 
Analistler, öğleden sonra ABD'de büyüme başta olmak üzere yoğun veri akışının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinin 78.000 ve 78.700 seviyelerinin direnç, 76.500 seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.
 
Etiketler: borsa istanbul, BIST 100
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