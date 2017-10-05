Borsa İstanbul günün ilk yarısında yatay seyretti

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,09 değer kazancıyla 104.647,12 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 99,26 puan artarken, toplam işlem hacmi 1,8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,19 azalırken, holding endeksi yüzde 0,03 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,78 ile iletişim, en çok gerileyen ise yüzde 1,49 ile turizm oldu.

Güne yükselişle başlayan BIST100 endeksi, 105.000 puanın üzerini görmesine karşın bu seviyelerde tutunamadı ve günün ilk yarısında 104.500-105.000 bandında dengelendi.

Analistler, öğleden sonra ABD'de dış ticaret dengesi ile fabrika siparişleri başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 105.000-105.500 bandının direnç bölgesi, 102.500 seviyesinin ise destek konumuna geldiğini kaydetti.