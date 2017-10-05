  • 05 EKIM 2017, PERŞEMBE

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 21º
Az Bulutlu
Az Bulutlu
  • DOLAR 3.57
    EURO 4.202
  • BIST 104654.82
    ALTIN 146.69
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Borsa İstanbul günün ilk yarısında yatay seyretti

Borsa İstanbul günün ilk yarısında yatay seyretti

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,09 değer kazanarak 104.647,12 puana çıktı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Borsa İstanbul günün ilk yarısında yatay seyretti

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,09 değer kazancıyla 104.647,12 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 99,26 puan artarken, toplam işlem hacmi 1,8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,19 azalırken, holding endeksi yüzde 0,03 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,78 ile iletişim, en çok gerileyen ise yüzde 1,49 ile turizm oldu.

Güne yükselişle başlayan BIST100 endeksi, 105.000 puanın üzerini görmesine karşın bu seviyelerde tutunamadı ve günün ilk yarısında 104.500-105.000 bandında dengelendi.

Analistler, öğleden sonra ABD'de dış ticaret dengesi ile fabrika siparişleri başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 105.000-105.500 bandının direnç bölgesi, 102.500 seviyesinin ise destek konumuna geldiğini kaydetti.

Etiketler: borsa istanbul, BIST 100
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

EKONOMİ HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER