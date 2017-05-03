Borsa İstanbul günün ilk yarısında yatay seyretti

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 72,96 puan azalırken, toplam işlem hacmi 1,6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,16, holding endeksi yüzde 0,23 düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,51 ile turizm, en çok gerileyen ise yüzde 1,22 ile inşaat oldu.

BIST 100 endeksi 94.665,22 puana kadar yükselmesinin ardından etkisini artıran satışlarla bu seviyelerde tutunamadı ve günün ilk yarısında 94.300 puanın hemen altında dengelendi.

Analistler, yurt içinde açıklanan nisan ayı enflasyon verisinin beklentiler doğrultusunda yıllık 11,87'ye yükselmesinin ardından Türk lirası varlıkların sakin bir seyir izlediğini belirterek, teknik açıdan endekste 95.000 ve 95.500 seviyelerinin direnç, 92.400 seviyesinin destek konumuna geldiğini bildirdi.

Öğleden sonra, ABD'de ADP özel sektör istihdam verisi ile saat 21.00'de açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) kararlarının piyasaların odak noktasında olduğunu kaydeden analistler, Fed'in bilançosuna ilişkin değerlendirmelerin piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını dile getirdi.