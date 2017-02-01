Borsa İstanbul günün ilk yarısında yatay seyretti

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında önceki kapanışa göre 66,69 puan artarken, toplam işlem hacmi 1,7 milyar lirayı aştı. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,18 gerilerken, holding endeksi ise yüzde 0,52 yükseldi. En fazla kazandıran sektör endeksi yüzde 1,68 ile turizm, en çok gerileyen ise yüzde 1,03 ile ticaret oldu.

Güne pozitif başlayan BIST 100 endeksi, en yüksek 86.664,90 puanı görmesinin ardından günün ilk yarısında 86.300 puanın üzerinde dengelendi.

Analistler, öğleden sonra ABD'de de imalat verileri başta olmak üzere açıklanacak makroekonomik verilerin takip edileceğini belirterek, piyasaların bu akşam saat 22.00'de açıklanacak Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı öncesinde yatay seyrini devam ettirebileceğini kaydetti.

Fed kararlarının piyasaların kısa ve orta vadeli yönü üzerinde etkili olacağını belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 86.300 puanın üzerinde kalınması durumunda 87.500 seviyesinin gündeme gelebileceğini, olası geri çekilmelerde ise 84.200 puanın destek konumunda olduğunu söyledi.