Borsa İstanbul günün ilk yarısında yatay seyretti

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında önceki kapanışa göre 67,17 puan azalırken, toplam işlem hacmi 1,7 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,22, holding endeksi yüzde 0,25 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,33 ile taş, toprak, en çok gerileyen ise yüzde 1,02 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

Güne, dolar ve avro'nun Türk lirası karşısındaki hızlı yükselişlerinin etkisiyle değer kaybı ile başlayan BIST 100 endeksi, 77.141,69 puana kadar gerilese bu seviyelerden gelen tepki alımlarıyla günün ilk yarısında 77.300 puanın hemen üzerinde dengelendi.

Analistler, öğleden sonra yurt içinde veri akışının zayıf olduğunu, yurt dışında ise ABD'de toptan eşya stokları ve JOLTS açık iş sayısı verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 77.700 seviyesinin direnç, 76.000 seviyesinin destek konumunda bulunduğunu kaydetti.