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Borsa İstanbul günün ilk yarısında yatay seyretti

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,05 değer kazanarak sürekli müzayede işlemlerine verilen araya 77.871,09 puandan girdi.

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Borsa İstanbul günün ilk yarısında yatay seyretti
BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında önceki kapanışa göre 35,24 puan artarken, toplam işlem hacmi 632 milyon lira seviyesinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,09, holding endeksi yüzde 0,25 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,47 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 1,18 ile inşaat oldu.
 
Güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, dün olduğu gibi bugün de 78.000 puanı test etse de bu seviyeyi aşamadı ve 77.700 puanın üzerinde dengelendi.
 
Analistler, yılın son işlem gününde düşük işlem hacimli dalgalı seyrin öğleden sonra da devam edebileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinin 78.200 seviyesinin direnç, 76.500 seviyesinin destek konumuna geldiğini kaydetti.
 
Etiketler: borsa istanbul, BIST 100
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