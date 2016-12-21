Borsa İstanbul günün ilk yarısında yatay seyretti

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında önceki kapanışa göre 4,51 puan artarken, toplam işlem hacmi 1,3 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,22 artarken, holding endeksi ise yüzde 0,15 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,40 ile orman, kağıt, basım, en çok gerileyen ise yüzde 1,84 ile inşaat oldu.

Güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, 78.203,47 puan seviyesine kadar çıktıktan sonra 77.800-78.200 bandında yatay bir seyir izledi.

Analistler, öğleden sonra yurt içinde veri akışının zayıf olduğunu, yurt dışında ise ABD'de ikinci el konut satışları başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini kaydetti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinin 77.700 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda yükseliş eğiliminin devam edebileceğini ve 80.000 seviyelerinin gündeme gelebileceğini ifade etti.