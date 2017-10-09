Borsa İstanbul günün ilk yarısında geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 3,05 değer kaybıyla 100.961,69 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 3.175,79 puan azalırken, toplam işlem hacmi 3,4 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 3,89, holding endeksi yüzde 3,31 geriledi. Tüm sektör endeksleri değer kaybederken en fazla gerileyen yüzde 7,45 ile ulaştırma oldu.

Türkiye ile ABD arasındaki vize işlemlerinin askıya alınmasının etkisiyle güne düşüşle başlayan BIST 100 endeksi 99.210,33 puana kadar geriledi. Bu seviyeden gelen tepki alımlarıyla kayıplarının bir kısmını telafi eden endeks, günün ilk yarısında 101.000 puanın hemen altında dengelendi.

Analistler, öğleden sonra veri gündeminin zayıf olduğunu ifade ederek, Türkiye ve ABD'li yetkililerden gelecek açıklamalar ile buna bağlı olarak döviz kurlarının seyrinin takip edileceğini kaydetti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 100.000 ve 97.900 seviyelerinin destek konumunda olduğunu ifade eden analistler, olası yükselişlerde ise 101.500'ün direnç konumuna gelebileceğini dile getirdi.