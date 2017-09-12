Borsa İstanbul günün ilk yarısında geriledi

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 362,96 puan azalırken, toplam işlem hacmi 2,3 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,11, holding endeksi de yüzde 0,69 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,90 ile "taş, toprak", en çok gerileyen ise yüzde 1,26 ile "ticaret" oldu.

Döviz kurlarındaki yükselişlerin etkisiyle 108.818,84 puana kadar gerileyen BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 109.000 puanın hemen üzerinde dengelendi.

Analistler, öğleden sonra ABD'de JOLTS açık iş sayısı verisinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde tarihi zirve konumundaki 110.530 puanın direnç, 108.300-108.500 bölgesinin ise önemli destek konumda bulunduğunu kaydetti.