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Buradasınız : » » Borsa İstanbul günün ilk yarısında geriledi

Borsa İstanbul günün ilk yarısında geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,16 değer kaybıyla 107.528,79 puandan tamamladı.

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Borsa İstanbul günün ilk yarısında geriledi

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 170,93 puan azalırken, toplam işlem hacmi 2 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,45 gerilerken, holding endeksi yüzde 0,08 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,36 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 1,11 ile turizm oldu.

Güne değer kazancıyla başlayan ve 108.183,81 puana kadar yükselen BIST 100 endeksi, kar satışlarının etkisiyle düşüşe geçerek gününün ilk yarısında 107.500 puanın hemen üzerinde dengelendi.

Analistler, öğleden sonra ABD'de Chicago Satın Alma Yöneticileri Endeksi ve bekleyen konut satışları verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 109.000 seviyesinin direnç, 106.500 ve 105.700 seviyelerinin destek konumuna gelebileceğini aktardı. 

Etiketler: borsa istanbul, BIST 100
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